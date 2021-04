Miranda Martino chi è, età, marito, vita privata della cantante ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Miranda Martino, la storica voce della canzone italiana è tra gli ospiti di oggi, martedì 6 aprile, a Oggi è un altro giorno, il programma condotto a partire dalle ore 14 su Rai Uno da Serena Bortone.

Miranda Martino età e biografia, marito e figli

Miranda Martino nasce a Moggio Udinese il 29 ottobre 1933 da genitori napoletani ed ha 88 anni. La cantante è stata sposata con l’attore e doppiatore Gino Lavagetto, da cui ha avuto il figlio Fiodor.

Miranda Martino, debutto musicale e Sanremo

Il debutto della cantante risale al 1955 al concorso voci nuove indetto dalla Rai per selezionare i partecipanti al Festival di Sanremo 1956.

La Martino non riesce ad entrare fra i 6 interpreti prescelti per il Festival ed ottiene comunque un contratto discografico che le permette di apparire in tv e radio. Nel 1957 partecipa per la prima volta al Festival di Napoli dove tornerà nei due anni successivi.

Il debutto al Festival di Sanremo avviene nel 1959, col brano “La vita mi ha dato solo te”. Nello stesso anno ottiene un grande successo con il brano “Stasera tornerò”, sigla del programma Rai “La donna che lavora”.

Nel 1960 e 1961 partecipa di nuovo a Sanremo: nel 1962 partecipa invece al Cantagiro e poi a varie edizioni di Canzonissima.

Nel 1963 inizia anche la carriera teatrale che la porterà a recitare accanto a Erminio Macario e Nino Taranto. Tornando alla musica, la Martino nel 1963 e 1967 reinterpreta celebri motivi della canzone napoletana con gli arrangiamenti di Ennio Morricone.

A partire dagli anni settanta, dop diverse apparizioni televisive si dedica quasi esclusivamente a recital e rappresentazioni teatrali.