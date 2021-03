Mirco Mariani (Extraliscio) chi è: Sanremo 2021, moglie, fidanzata, figli, età, carriera, vita privata del cantante. Mirco Mariani sta partecipando al Festival di Sanremo 2021 con il suo gruppo, gli Extraliscio.

In questo momento, Mirco Mariani e gli Extraliscio sono terzi nella classifica generale del Festival di Sanremo 2021. Ieri la loro performance è stata una di quelle più apprezzate dal popolo dei social network.

Mirco Mariani (Extraliscio) chi è: Sanremo 2021, moglie, fidanzata, figli, età, vita privata del cantante

Mirco Mariani è nato a San Piero in Bagno, 26 agosto 1969. Sappiamo che è sposato perché l’ho svelato lui stesso in una vecchia intervista ma non sappiamo se ha figli oppure no.

Per il resto, non si conoscono altre informazioni sulla sua vita privata perché diffonde contenuti unicamente sulla sua carriera professionale da cantante.

Mirco Mariani (Extraliscio) chi è: Sanremo 2021, carriera del cantante

Il cantante fa parte degli Extraliscio, un gruppo musicale italiano, formatosi in Romagna nel 2014 e composto da Mirco Mariani, Moreno il Biondo, Mauro Ferrara insieme ad una band.

Il 17 dicembre 2020 durante la trasmissione Sanremo Giovani 2020 viene annunciata la partecipazione di Extraliscio come partecipanti nella sezione Big del Festival di Sanremo 2021 con il brano Bianca luce nera con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il brano è prodotto dalla Betty Wrong Edizioni Musicali di Elisabetta Sgarbi, al suo esordio come editore musicale.

Con lo pseudonimo di Fwora Jorgensen, esce nel 2019 l’album da solista di Mirco Mariani, con ospiti come Mitchell Froom, Francesco Bianconi e Mauro Ermanno Giovanardi. Nel 2019 ha partecipato al tour Bastasse il cielo del cantautore Pacifico e alle registrazioni del primo disco solista di Francesco Bianconi, Forever.