Chi è Miriam Leone: età, altezza, dove è nata, vita privata della bellissima attrice ed ex Miss Italia, ospite a Domenica In nella puntata del 17 ottobre.

Miriam Leone interverrà nel salotto domenicale di Mara Venier per presentare il suo nuovo film “Marylin ha gli occhi neri”, regia di Simone Godano.

Età, altezza, dove e quando è nata: biografia di Miriam Leone

Miriam Leone nasce a Catania il 14 aprile 1985, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha 36 anni ed è alta 176 cm. Il padre, Ignazio Leone, è insegnante di Lettere; la madre, Gabriella Leotta, è stata una sua studentessa, in seguito impiegata presso il comune di Aci Catena.

Miriam Leone ha frequentato il Liceo Classico Gulli e Pennisi ad Acireale, e la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Catania, non terminandola.

Nel 2008, appena 23enne si aggiudica la corona di Miss Italia, dopo essere stata eliminata e successivamente ripescata. Nella stessa occasione ottiene anche la fascia di Miss Cinema, attribuitale da Ann Strasberg dell’Actors Studio, che le assegna anche una borsa di studio.

Miriam Leone in tv e al cinema: la carriera

Nel 2009 Miriam Leone approda in tv come conduttrice di Uno Mattina Estate e Mattino in Famiglia. Da settembre 2011 fa invece parte dell’undicesima stagione della fiction Distretto di Polizia in onda su Canale 5 dove interpreta la escort Mara Fermi.

Nell’autunno 2012 recita al fianco di Terence Hill nella seconda stagione della fiction Un passo dal cielo. Poi è sul grande schermo in Fratelli Unici con Raoul Bova, Giusy Buscemi, Carolina Crescentini e Luca Argentero e in La scuola più bella del mondo.

Miriam Leone è anche nota ai più per aver interpretato il ruolo di Veronica Castello in 1992, la serie ideata da Stefano Accorsi, targata Sky Italia e ambientata nella Milano di Tangentopoli. Poi anche nei sequel 1993 e 1994.

Boosta, marito Paolo Carullo: la vita privata di Miriam Leone

A settembre 2021 Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo, musicista e manager di Caltagirone. I due hanno pronunciato il fatidico sì a Scicli, in Sicilia.

In passato sappiamo che l’attrice è stata legata sentimentalmente a Emanuele Garosci, designer di alberghi di lusso e a Davide Boosta Dileo, tastierista dei Subsonica, nonché compositore della colonna sonora di 1992.

Successivamente Miriam Leone ha avuto una relazione con Matteo Martari, conosciuto sul set della serie Non Uccidere.

Del marito Paolo Carullo sappiamo solo quello che la stessa Leone ha raccontato in una recente intervista a Vanity Fair: “Tendo abbastanza a proteggerlo dai riflettori, per darci la possibilità di restare ancorati a una vita normale. E che cos’è una vita normale se non una forma di trasgressione? Tra l’altro non avevo mai avuto un fidanzato siculo, neanche quando vivevo lì”.

Miriam Leone bullizzata per le sopracciglia

Nelle scorse settimane Miriam Leone ha rivelato in una intervista al Corriere di essere stata bullizzata da giovane per le sue evidenti sopracciglia. “Mi chiamavano Elio e le Storie Tese”, ha raccontato.

Il gruppo musicale milanese le ha poi risposto con la solita ironia che li contraddistingue: “E cosa dovevamo dire noi che venivamo chiamati i Miriam?”.