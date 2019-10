ROMA – Il 18 ottobre, su Sky Atlantic sono stati trasmessi il quinto e il sesto episodio della serie 1994 che ha come protagonista Miriam Leone e Stefano Accorsi. L’attrice siciliana, come sa chi segue la serie, interpreta la parte di Veronica Castello.

L’ex Miss Italia, per pubblicizzare la serie che la sta rendendo molto popolare, in questi giorni ha condiviso un’immagine su Instagram che ha ricevuto moltissimi like: nello scatto, Miriam si trova su una spiaggia della Sardegna. A coprirle il corpo un piccolo costume intero bianco e super trasparente. Il décolleté mostra le curve dell’attrice e copre a fatica i suoi cape**oli.

I commenti sono tutti per lei. I follower apprezzano: uno di loro, ad esempio, scrive: “Vorrei reincarnarmi in Pietro Bosco (un personaggio della serie ndr)”.

In che contesto sia stata scattata la foto lo spiega la Leone stessa: “Questa foto di BACKSTAGE di 1994 rappresenta molto per me…mi è stata scattata da una persona cui voglio molto bene un attimo prima di entrare in scena, e quindi di entrare in acqua,in una delle scene più difficili e complesse di questo #1994laserie (…) faceva freschetto ( e lo potete notare dalla troupe in acqua con le mute) , eravamo in Sardegna e avevamo avuto una giornata di lavoro lunghissima, molto emozionante… a volte anche il dietro le quinte di questo mestiere è fatto di momenti magici, che si condividono con gruppi di lavoro che si uniscono con l’obiettivo comune di consegnare a voi i frutti di mesi di lavorazione, passione e impegno … questi anni con questi compagni di lavoro saranno nel mio cuore per sempre, come anche Veronica Castello… domani sera c’è una puntata veramente bella, veramente speciale … noi abbiamo fatto del nostro meglio… adesso consegnamo a voi ciò che abbiamo cercato di fare con grande passione. Grazie a tutti quelli che ci sono e che ci sono stati”.

Fonte: Instagram