ROMA – Ilary Blasi, con assoluta probabilità, non sarà alla conduzione de Le Iene nella prossima stagione. E al suo posto dovrebbe arrivare Miriam Leone, circostanza confermata anche dal settimanale Oggi.

“Miriam Leone, 33 anni, è in un momento professionale molto felice. L’attrice siciliana è infatti richiesta sia dal piccolo, sia dal grande schermo. Gira anche voce che l’ex Miss Italia sogni di salire sul palco dell’Ariston e di affiancare Claudio Baglioni alla conduzione del prossimo Festival di Sanremo. Intanto, si mormora che stia trattando con Mediaset per un rientro in grande stile a Le Iene. Sostituirà Ilary Blasi?”.