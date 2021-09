Miriana Trevisan chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Pacifico Settembre, Giulio Cavalli, figli, vita privata, Instagram, Non è la Rai, Grande Fratello Vip, biografia e carriera. La showgirl Miriana Trevisan è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, Non è la Rai, biografia di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan è nata a Napoli il 7 novembre del 1972. Ha 48 anni. E’ alta 170 cm. Inizia la sua carriera nel mondo della televisione nel 1991 grazie a Gianni Boncompagni con il programma Non è la Rai, partecipando alle prime tre edizioni. Profilo Instagram: mirianatrevisan.

Pacifico Settembre, Giulio Cavalli, figli: curiosità e vita privata di Miriana Trevisan

Nel 2003 la showgirl si sposa con il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago. Nel 2009 i due hanno un figlio, Nicola. Si separano definitivamente nel 2013. Dopo il matrimonio con il cantante la Trevisan si lega allo scrittore teatrale Giulio Cavalli. La loro storia, però, dura solo due anni, al termine della quale la showgirl dichiara: “Eravamo diversi”.

Il suo ex marito, il cantante Pago, le ha dedicato la canzone Parlo di te.

Nel 2017, con lo scandalo Weinstein che ha travolto il mondo del cinema, la Trevisan dichiara di aver subito delle molestie dal regista Giuseppe Tornatore. Racconta il fatto durante un’intervista a Vanity Fair, accusando anche il produttore Massimiliano Caroletti. “Io ho la coscienza a posto”, risponde il regista a Che tempo che fa.

Striscia la notizia, La corrida, Grande Fratello Vip: la carriera di Miriana Trevisan

Nel 1991 la showgirl partecipa al programma Pimadonna e l’anno successivo è tra le protagoniste di Bulli e pupe. Una volta abbandonato il programma Non è la Rai, nel 1994 lavora come velina in Striscia la notizia e nel 1995 conduce Paperissima Sprint. Nel 1995 affianca Corrado nel programma La Corrida e conduce con Gerry Scotti Miss e Mister ’96.

Nel 1997 è la valletta di Mike Bongiorno per il programma La ruota della fortuna, partecipando a cinque stagioni. Nel 2004 la Trevisan abbandona la televisione per dedicarsi al teatro, interpretando Uomini sull’orlo di una crisi di nervi. Torna in televisione tre anni dopo partecipando alla quinta edizione del reality L’isola dei famosi.

Nel 2013 debutta come scrittrice pubblicando Le fiabe colorate di Miriana, un libro di favole per bambini, e nel 2019 pubblica il suo primo romanzo, La donna bonsai.

Nel 2021 è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.

