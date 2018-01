ROMA – Miriana Trevisan, attrice ed ex Non è la Rai e velina a Striscia la notizia, aveva accusato di molestie il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger. Accuse che erano state motivo di dibattito. La Henger, armata di prove e documenti alla mano, aveva smentito la versione della Trevisan, attaccando le sue dichiarazioni e definendola ‘bugiarda’.

Ieri sera, poco dopo che la Henger ha provato a far squalificare Francesco Monte all’Isola dei famosi perché secondo lei “si fa le canne“, la Trevisan ha voluto pubblicare un post molto polemico su Instagram indirizzato proprio alla sua “nemica”.

“Tutti i nodi vengono al pettine. Dopo aver passato il tempo a coprirmi di fango ieri Eva Henger all’Isola ha pensato bene di scagliarsi gratuitamente contro un ragazzo parlando di “droga” giusto per ottenere qualche briciolo di visibilità in più. Lei che dà lezioni di “buona famiglia” agli altri e invece (come tutti) dovrebbe imparare a praticare molta più cautela nei giudizi”.

La Trevisan a corredo del post ha postato uno stralcio dell’articolo de Il Tempo sulla vicenda che risale al 2011.

“Arrestato per droga il figlio dell’ex pornostar Eva Henger. Il ragazzo di 17 anni, R.S., è stato fermato martedì pomeriggio dai carabinieri della stazione di La Storta a piazza della Visione. Il giovane era assieme a un suo coetaneo. A incuriosire i militari un gesto del minorenne. Hanno perquisito i due e hanno trovato nelle tasche del figlio della Henger cinque grammi di marijuana (…)”.