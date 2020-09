Mirian Trevisan annuncia la morte del padre su Instagram. E’ un giorno triste per la showgirl che annuncia la triste notizia in un post.

Miriana Trevisan ha perso il padre. La showgirl ha dato l’annuncio tramite un post su Instagram.

Quello che si legge è un messaggio semplice con il quale la conduttrice ha voluto rivolgere un ultimo pensiero al padre: “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”.

Il post è stato commentato dai suoi fan. Tra questi la Miriana Trevisan Fan Page che scrive: “Miriana, ci dispiace tanto. Condoglianze a te e tutta la tua famiglia”.

Non è la prima volta che un volto noto annuncia la dipartita di un genitore.

Le causa della dipartita del padre dell’ex di Non è La Rai non si conosce: la Trevisan non aveva mai parlato di questioni che riguardano la sua famiglia.

Miriana Trevisan, messaggi d’affetto da Cristina Quaranta

Tra i tanti che scrivono sulla bacheca della Trevisan c’è anche Cristina Quaranta. Con la showgirl la Quaranta ha condiviso l’esperienza televisiva di Non è La Rai.

Non è invece arrivata nessun messaggio via social da parte dell’ex marito Pago, attualmente impegnato con Tale e Quale Show dove sta riscuotendo molto successo.

L’ex marito, visti i buoni ran maniera più diretta la sua vicinanza.

Vicinanza che però non è basta a farli restare insieme. I due, come raccontato dalla shogirl in un’intervista a Vieni da Me del febbraio 2019, si sono sposati due volte e hanno avuto anche un figlio, il piccolo Nicola.

Ma per Miriana Trevisan e Pago l’amore non è bastato: a separarli sono state divergenze inconciliabili.

Per lei Pago, al secolo Pacifico Settembre, ha scritto la sua canzone più conosciuta “Parlo di te”. Sono stati una delle coppie più belle e affiatate dello spettacolo, ma la loro storia è naufragata tempo fa.

I due ex conservano un rapporto più che buono. “Cosa provo nei suoi confronti? – ha detto Miriana – Sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un bravo papà. Provo stima e affetto, non c’è rancore tra di noi”, ha aggiunto (fonte: FanPage, Instagram).