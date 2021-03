Miryea Stabile chi è: Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, Instagram, fidanzato

Chi è Miryea Stabile? Miryea Stabile è una dei concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Nata a Brescia nel 1997, Miryea Stabile vive e lavora a Milano. Ha frequentato l’ISSA Europe (International Sports Sciences Association) e lavora nel fitness e come influencer.

La Stabile ha partecipato a diversi programmi televisivi tra cui Guess my Age, Take me out, Detto Fatto e Furore, Ciao Darwin.

Il successo però è arrivato con la vittoria de “La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021” insieme al secchione Luca Marini.

E la vita privata? A dir la verità della sua vita privata non si sa molto. Non sappiamo se Miryea Stabile ha un fidanzato o è single. Su Instagram la Stabile, dove pubblica soprattutto foto di fitness e beauty, ha circa 135mila fan.

Isola dei Famosi 2021, cast, concorrenti, opinioniste, Rosolino

A condurre la trasmissione c’è Ilary Blasi. A fare da ponte tra lo studio e l’Honduras l’ex nuotatore Massimiliano Rosolino.

In studio le opinioniste sono Elettra Miura Lamborghini e Iva Zanicchi.

I concorrenti: Vera Gemma, Drusilla Gucci, Brando Giorgi, Awed, Elisa Isoardi, Visconte Guglielmotti, Carolina Stramare, Akash Kumar, Angela Melillo, Gilles Rocca, Valentina Persia, Francesca Lodo e Roberto Ciufoli. E ancora: Paul Gascoigne, Beppe Braida, Daniela Martani.