ROMA – Carlotta Maggiorana ha vinto Miss Italia 2018.

Marchigiana di Cupra Marittima (Ascoli), 26 anni, occhi e capelli castani, Carlotta Maggiorana ha battuto al rush finale la napoletana Fiorenza D’Antonio. Il suo nome è stato annunciato per la prima volta da Milano, dove si è svolta la finale presentata da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta.

Tullio Solenghi, presidente della giuria, è stato uno dei protagonisti della serata. “Come presidente di giuria mi sento molto nonno vista l’età media delle concorrenti e allora vorrei dare loro un consiglio di saggezza. Stasera ci sarà una vincitrice e 32 sconfitte. Ma le sconfitte non devono sentirsi tali perché poi scopriranno che nella vita occorrerà essere Miss fidanzata, Miss moglie, Miss mamma, Miss donna che lavora e proseguendo poi Miss suocera e infine Miss nonna… Quindi avranno tante altre occasioni di riscatto”. In giuria anche Massimo Lopez. Maria Grazia Cucinotta, è l’unica donna della commissione. In giuria, oltre alla coppia comica di presidenti, lo chef Alessandro Borghese, Pupo, Filippo Magnini e Andrea Scanzi.