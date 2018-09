Miss Italia 2018, dove vedere la finale in diretta tv e streaming

MISS ITALIA 2018, DOVE VEDERE LA DIRETTA TV E STREAMING. Lunedì 17 settembre ci sarà la finale del concorso di bellezza nazionale. Ecco di seguito dove vedere in diretta la serata e l’incoronazione della nuova Miss.

Sarà possibile seguire la diretta della finale di Miss Italia 2018 in televisione su La7 (canale 7 del digitale terreste e 107 di Sky). Inoltre andrà in onda sempre in diretta televisiva in contemporanea su La7d (canale 29 del digitale terrestre e provvisoriamente al 5029 di Sky). L’incoronazione di Miss Italia 2017 sarà visibile anche in diretta streaming attraverso il sito ufficiale di La7 (http://www.la7.it/dirette-tv).

Le finaliste di Miss Italia 2018:

Nicole Nietzsch (Miss Equilibra Trentino Alto Adige)

Mara Boccacci (Miss Equilibra Emilia Romagna)

Naomi Rizzo (Miss Miluna Calabria)

Marta Murru (Miss Liguria)

Laura Schiavoni (Miss Rocchetta Bellezza Marche)

Lucrezia Perelli (Miss Cinema Umbria)

Martina Iacomelli (Miss Cinema Toscana)

Chiara Bordi (Miss Miluna Lazio)

Giuliana Panzino (Miss Rocchetta Bellezza Calabria)

Erika Franceschini (Miss Equilibra Marche)

Martina Rao (Miss Equilibra Sicilia Est)

Carlotta Maggiorana (Miss Marche)

Manuela Matera (Miss 365)

Gloria Tonini (Miss Rocchetta Bellezza Toscana)

Veronica Nucci (Miss Cinema Marche)

Marta Valentini (Miss Eleganza Lazio)

Sofia Belli (Miss Miluna Lombardia)

Aurora Lelli (Miss Sorriso Piemonte e Valle d’Aosta)

Giulia Cetto (Miss Cinema Trentino Alto Adige)

Valentina Colecchia (Miss Sport Puglia)

Giulia Auer (Miss Miluna Trentino Alto Adige)

Antonietta Fragasso (Miss Puglia)

Patrizia Bendotti (Miss Sorriso Lombardia)

Erika Nicolosi (Miss Eleganza Abruzzo)

Sophie Agnese Krause (Miss Trentino Alto Adige)

Valeria Capelli (Miss Equilibra Friuli Venezia Giulia)

Maeve Billi (Miss Miluna Emilia Romagna)

Anna Mazzali (Miss Emilia)

Fiorenza D’Antonio (Miss Rocchetta Bellezza Campania)

Nicole Ceretta (Miss Roma)

Diletta Sperotto (Miss Veneto)

Deborah Agnone (Miss Cinema Sardegna)

Jessica Poli (Miss Sorriso Emilia Romagna)