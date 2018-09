ROMA – Andrea Iannone era tra i giurati chiamati a valutare la bellezza delle concorrenti in lizza per diventare Miss Italia 2018, ma a pochi giorni dalla serata finale (in diretta su La7 lunedì 17 settembre) è arrivato il forfait.

Il pilota della MotoGP, compagno di Belen Rodriguez, ha dovuto lasciare l’incarico per motivi non ufficializzati. Chiamato a sostituire il pilota è l’ex nuotatore Filippo Magnini, fidanzato dell’ex velina Giorgia Palmas dopo la fine della storia con Federica Pellegrini che nel 2012 ebbe il ruolo di presidente della stessa manifestazione.

Con Magnini in giuria ci saranno gli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi come presidenti, affiancati da Maria Grazia Cucinotta, Pupo, Andrea Scanzi e dallo chef Alessandro Borghese. La serata sarà condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti.

Belen è incinta di Andrea Iannone?

Secondo chi le vuole bene Belen è nuovamente in dolce attesa. La showgirl, infatti, potrebbe essere in dolce attesa. L’argentina, però, non ha né confermato né smentito le voci dell’arrivo di un secondo figlio, lasciando dunque intendere che forse i gossip siano veri.

D’altra parte proprio recentemente Belen ha sottolineato che Santiago non sarebbe rimasto figlio unico a lungo, e pur essendo ancora sempre giovanissima, l’età per avere un altro bambino è assolutamente ideale.