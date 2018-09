ROMA – Mara Boccacci ha vinto la fascia di Miss Italia 2018 dedicata a Fabrizio Frizzi. Una fascia in onore di Fabrizio Frizzi da assegnare all’aspirante reginetta che si sia contraddistinta per correttezza, educazione, rispetto e garbo. Mara Boccacci è stata votata direttamente dalle 33 colleghe finaliste.

Mara Boccacci, Miss Equilibra Emilia Romagna, ha 20 anni ed è originaria di Varsi. Lavora come commessa in una profumeria e sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo. “Ringrazio tutte le ragazze che hanno pensato a me, è stata un’iniziativa bellissima”, è stato il commento della ragazza: “Sono felice e onorata di portare questa fascia. Sarà sempre un esempio per me e per il mio lavoro”.

La stessa Diletta Leotta, la conduttrice di Miss Italia 2018, ha ricordato la generosità, l’umanità e la grande professionalità di Fabrizio Frizzi per poi mandare in onda un video che ha ripercorso le edizioni da lui condotte.

“È stato alla guida di Miss Italia per diciassette edizioni. È stato un conduttore corretto, etico, perbene, sincero” ha detto l’organizzatrice di ‘Miss Italia’ Patrizia Mirigliani che ha salutato anche Carlotta Mantovan

“Sentirsi sola non deve essere facile. Voglio dirle che la aspettiamo, che le vogliamo bene e che speriamo che Stellina sia un domani una miss di Miss Italia”, ha concluso Mirigliani.