JESOLO (VENEZIA) – Tra qualche giorno si alzerà il sipario delle finali di Miss Italia. E quest’anno sul palco a presentarle, insieme a Fabrizio Facchinetti, ci sarà Diletta Leotta. Patrizia Mirigliani, organizzatrice e anima del concorso di bellezza più importante del nostro Paese ne ha parlato con il settimanale ORA diretto da Lorella Ridenti in edicola da giovedì.

L’edizione 2018, che sarà la numero 79, sarà diversa dalle altre: “In primis il fatto che la finale sarà in diretta da Milano e non dal Palarrex di Jesolo, poi questa sarà un’edizione particolare perché prelude al compleanno dei primi ottant’anni di Miss Italia, che sarà festeggiato il prossimo anno in modo spettacolare”, spiega la Mirigliani.

La scelta della conduzione è ricaduta ancora una volta su Francesco Facchinetti. Ma c’è una new entry

speciale, Diletta Leotta. “Diletta rappresenta il mondo della bellezza, giovanissima e talentuosa e molto vicina al mondo del calcio che è un argomento trasversale a Miss Italia, che piace sia agli uomini che alle donne – afferma Patrizia Mirigliani – Francesco invece è un uomo di una modernità irresistibile”.

Il concorso non tornerà sugli schermi Rai come qualcuno pensava: “Miss Italia continuerà ad andare in onda su La 7, in due puntate: una il 16 settembre, dove si racconteranno le finali di Jesolo e poi, sempre in prima serata, andrà in onda la finale il giorno dopo dagli studi di Milano. La7 è una emittente che mi ha dato tanto”, conclude la Mirigliani.