Moana Pozzi chi era: Andrea Roncato, marito, figli, morte dell’icona del cinema a luci rosse. Nel corso della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Andrea Roncato ha parlato di tutte le donne della sua vita (dovrebbero essere addirittura 50o…).

Tra loro c’è anche Moana Pozzi. La relazione sentimentale tra l’attrice hard e l’attore è stata resa pubblica proprio dall’attrice a luci rosse. Non solo, la Pozzi non si è limitata a questo…

Moana Pozzi chi era, per lei Andrea Roncato era un amante da 7 in pagella

Prima di morire, nella sua autobiografia, la Pozzi ha dato i voti ai suoi amanti. Andrea Roncato è stato premiato con un bel 7 in pagella. A certi è andata molto peggio…

Infatti Roncato si vanta di aver ricevuto ben 4 voti in più di Robert De Niro che si è dovuto accontentare di un misero 3…

Moana Pozzi chi era: Andrea Roncato, marito, figli dell’icona del cinema a luci rosse

La Pozzi è nata il 27 aprile 1961 a Genova ed è morta il 15 settembre 1994 a Lione, Francia. E’ stata sposata dal 1991 al 1994 con Antonio Di Ciesco e ha un figlio di nome Simone Pozzi.

Nel corso della sua esistenza, ha avuto moltissime relazioni sentimentali di cui ha parlato nella sua autobiografia. Secondo la Pozzi, Roncato è stato un amante da sette in pagella.

La Pozzi non ha recitato solamente in film a luci rosse ma anche in pellicole tradizionali. Riportiamole di seguito:

La compagna di viaggio , regia di Ferdinando Baldi (1980) – accreditata come Anna Moana Pozzi

, regia di Ferdinando Baldi (1980) – accreditata come Anna Moana Pozzi Miracoloni , regia di Francesco Massaro (1981)

, regia di Francesco Massaro (1981) Borotalco , regia di Carlo Verdone (1982)

, regia di Carlo Verdone (1982) W la foca , regia di Nando Cicero (1982)

, regia di Nando Cicero (1982) Vieni avanti cretino , regia di Luciano Salce (1982)

, regia di Luciano Salce (1982) Delitto carnale , regia di Cesare Canevari (1982) [49]

, regia di Cesare Canevari (1982) Fuga dal Bronx , regia di Enzo G. Castellari (1983)

, regia di Enzo G. Castellari (1983) Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento , regia di Nando Cicero (1983)

, regia di Nando Cicero (1983) Vacanze di Natale , regia di Carlo Vanzina (1983)

, regia di Carlo Vanzina (1983) Dagobert ( Le bon roi Dagobert ), regia di Dino Risi (1984)

( ), regia di Dino Risi (1984) A tu per tu , regia di Sergio Corbucci (1984)

, regia di Sergio Corbucci (1984) I pompieri , regia di Neri Parenti (1985)

, regia di Neri Parenti (1985) Ginger e Fred , regia di Federico Fellini (1985) – non accreditata

, regia di Federico Fellini (1985) – non accreditata I vizi segreti degli italiani quando credono di non essere visti , regia di Camillo Teti (1987)

, regia di Camillo Teti (1987) Provocazione , regia di Piero Vivarelli (1988)

, regia di Piero Vivarelli (1988) Diva Futura – L’avventura dell’amore , regia di Ilona Staller e Arduino Sacco [50] (1989)

, regia di Ilona Staller e Arduino Sacco (1989) Ecstasy , regia di Luca Ronchi (1989)

, regia di Luca Ronchi (1989) Amami, regia di Bruno Colella (1992).

Moana Pozzi chi era, la morte (15 settembre 1994)

Moana morì all’Hôtel-Dieu di Lione, dove era ricoverata da cinque mesi, il 15 settembre 1994.

La sua morte, ufficialmente dovuta a un carcinoma epatocellulare, forse causato da epatite di tipo B o C, fu improvvisa, inattesa (aveva solo 33 anni) e diede origine a voci non controllate che affermavano che fosse dovuta all’AIDS oppure che la stessa notizia del decesso fosse falsa.

Tali voci si sono rincorse negli anni e sono state alimentate anche attraverso la pubblicazione di pamphlet.