Modalità aereo è il film di Fausto Brizzi (il regista di Notte prima degli esami ) che andrà in onda in prima tv assoluta su Rai1 la sera di oggi, mercoledì 7 aprile.

Il film racconta il potere dei social network e dei cellulari ed è ispirato allo stile dei cine-panettoni.

Modalità aereo, protagonisti e curiosità

Paolo Ruffini nel film interpreta Diego Gardini, un ricco imprenditore a capo di un’azienda. Diego è all’aeroporto in partenza per Sidney: va al bagno e incontra due addetti alle pulizie, Ivano (Lillo Petrolo) e Sabino (Dino Abbrescia) che gli chiedono un selfie. L’imprenditore li respinge in malo modo e uscendo dal bagno dimentica il cellulare.

I due, per vendicarsi decidono di fare costosi acquisti online e si pagano un soggiorno in un lussuoso hotel usando i social per far diventare Gandini il più odiato d’Italia.

Diego nel frattempo si è imbarcato sull’aereo e si rende conto di non avere più con sé il telefono. Ormai è troppo tardi dato che è in viaggio per Sidney. A bordo litiga con tutti, tra cui la hostess Linda interpretata da Violante Placido.

Atterrato contatta il cugino Lorenzo (Luca Vecchi) e gli chiede aiuto per recuperare il cellulare. Lorenzo però non farà esattamente quello che Diego che chiede, anche perché Ivano e Sabino gli riserveranno delle sorprese.

Nel cast anche Caterina Guzzanti nei panni di Maria la moglie di Ivano.

Modalità aereo prende spunto dalla vita personale del regista Brizzi

La vicenda vissuta da Diego in Modalità aereo, secondo alcuni ricorda quella vissuta dal regista della pellicola Fausto Brizzi che, dopo essere stato accusato di molestie da parte di alcune attrici aveva deciso di sparire per un bel po’ dai social.