Mogol chi è, età, dove e quando è nato, vero nome, moglie, figli, vita privata, malattia, dove vive, biografia e carriera. Il paroliere e produttore discografico Mogol è ospite questa sera 8 febbraio del programma Un’ora sola vi vorrei. Il programma di Enrico Brignano è in onda su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Mogol

Mogol, pseudonimo di Giulio Rapetti, è nato a Milano il 17 agosto del 1936. Ha 85 anni. E’ figlio di Mariano Rapetti, un importante dirigente della casa editrice musicale Ricordi, poi nominato direttore della Ricordi Radio Record, ovvero il ramo delle edizioni musicali di musica leggera, da cui nacque nel 1958 la Dischi Ricordi. Terminati gli studi, Mogol entra nella Ricordi Radio Record come addetto alla pubblicizzazione delle edizioni. Nel 1955, seguendo le orme del padre, comincia l’attività di paroliere.

Il suo primo testo ufficiale, scritto insieme a Carlo Donida, è la canzone Briciole di baci (1960), interpretato da Mina, ma il vero successo arriva nel 1961, quando vince il Festival di Sanremo con Al di là, scritta insieme con Carlo Donida e interpretata da Luciano Tajoli e Betty Curtis.

Moglie, figli, dove vive, curiosità, malattia, vita privata di Mogol

Il paroliere è sposato con Daniela Gimmelli e ha quattro figli, tre avuti dalla prima moglie, Serena De Pedrini. Il quarto da una relazione con un’altra donna, Gabriella Marazzi. Il secondogenito Alfredo Rapetti, conosciuto artisticamente come Cheope, è un paroliere che ha scritto testi per Laura Pausini e per Raf. Mogol vive ad Avigliano Umbro in provincia di Terni, di cui è stato nominato cittadino onorario nel 2018.

Nel 2018, ha dovuto affrontare una brutta malattia. Operato per un’insufficienza coronarica, dopo averne rinvenuto i sintomi grazie ad una diagnosi precoce, si è rimesso in breve tempo.

Nel 1959, la SIAE scelse per lui lo pseudonimo artistico di Mogol all’interno in una rosa di 120 nomi precedentemente inventati a caso e proposti alla Società da lui stesso. Nel 2006 è stato autorizzato con decreto del Ministro dell’Interno ad aggiungere al proprio cognome il suo celebre pseudonimo.

Da bambino ha trascorso alcuni anni a Carugo, in provincia di Como, dove con la famiglia ha cercato di sfuggire alla Seconda Guerra Mondiale. Dal 2016, il comune di Carugo lo ha nominato cittadino onorario. Grande appassionato di calcio, ha ideato la Nazionale Italiana Cantanti.

La carriera di Mogol

Tra i più conosciuti e rappresentativi autori di testi italiani, Mogol è conosciuto e ricordato soprattutto per il lungo e fortunato sodalizio artistico con Lucio Battisti, sebbene il suo contributo alla musica leggera italiana sia di respiro più largo, fin dai primissimi anni sessanta. Hanno inciso canzoni da lui scritte o tradotte, fra gli altri, Caterina Caselli (Perdono, Cento giorni, Sono bugiarda, Il volto della vita), i Dik Dik (Sognando la California, Senza luce, Il primo giorno di primavera), l’Equipe 84 (Io ho in mente te, Nel ristorante di Alice, Un angelo blu), Fausto Leali (A chi), The Rokes (Che colpa abbiamo noi, È la pioggia che va), Bobby Solo (Se piangi, se ridi, Una lacrima sul viso), Little Tony (La spada nel cuore, Riderà), Mango (Oro, Come Monna Lisa, Mediterraneo), Riccardo Cocciante (Celeste nostalgia, Un nuovo amico, Se stiamo insieme) e i New Trolls (America O.K.).

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI MOGOL