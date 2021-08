Nella faida contro lo spot di Tim Vision con Lino Banfi, vince il Moige. Il Movimento Italiano dei Genitori è riuscito a far censurare la pubblicità dedicata all’Offerta Calcio e Sport con protagonista il mitico Oronzo Canà, personaggio cult del film L’allenatore nel pallone.

La scorsa settimana il Moige aveva denunciato lo spot all’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e al Comitato Tv Minori per via dell’imprecazione di Lino Banfi contro l’antenna mal funzionante: quel “porca put*ena” diventato ormai un tormentone nonché il simbolo dell’esultanza della Nazionale.

Nella gag, che è anche uno sfottò a Sky, Lino Banfi si accorge che la parabola è ormai obsoleta ed inveisce con la verve che tutti conosciamo.

Il Moige ha raccolto le numerose segnalazioni di genitori e famiglie e ha ottenuto una versione tagliata dello spot, in cui Oronzo Canà esclama in modo più compito il suo disappunto.

Spot Tim Vision con Lino Banfi, la denuncia del Moige

L’espressione “porca put*ena”, si leggeva nella denuncia del Moige, rende “sgradito lo spot alle famiglie e ai minori”. “Sembra infatti che, affinché lo spettatore a casa non si annoi, sia necessario ravvivare l’interesse con qualcosa che possa scandalizzare o almeno catturare il pubblico”.

“Una soluzione antiquata – a detta del Moige – e sulla lunga controproducente per le stesse aziende, associate a riferimenti trash nell’immaginario dei clienti, che consigliamo fortemente di non reiterare”.

Non solo: “In una tv già subissata da contenuti volgari e inadatti ai minori, non si sente davvero bisogno di un ulteriore dose di cattivo gusto e volgarità – infieriva il Moige – e non è possibile derubricare un’esclamazione del genere traformandola in un motto di spirito o in una forma ironica, giocando magari sul personaggio – amatissimo – di Oronzo Canà”.

“Le parole sono importanti, diceva Nanni Moretti, e in questo caso – concludeva – le parole scelte per lo spot di TimVision appaiono chiarissime e assolutamente non fraintendibili”.