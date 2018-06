ROMA – Oggi, giovedì 14 giugno, è il giorno della cerimonia inaugurale dei Mondiali 2018 in Russia.

La cerimonia inizierà alle 14. Verso le 16.30 ci sarà l’esibizione di Robbie Williams e del soprano Aida Garifullina.

“Sono così felice di tornare in Russia per una performance che definisco unica – racconta l’ex Take That -. Ho fatto molto nella mia carriera, ma aprire la Coppa del mondo di calcio, esibendomi davanti a 80 mila tifosi, è sempre stato un sogno per me. Sarà una festa indimenticabile”.

Non avrei mai immaginato di far parte di questa grande festa, di una Coppa del mondo ospitata dal mio Paese – le parole del soprano Aida Garifullina -. Il 15 luglio tornerò a cantare dopo un mese di spettacolo calcistico. La cerimonia di apertura, tuttavia, resta sempre un momento simbolico molto importante”.

Alla cerimonia prenderà parte anche Ronaldo.

’evento è allestito da Felix Mikhailov, un esperto della creazione di spettacoli. La Fifa ha annunciato che la cerimonia sarà “molto musicale”.

Alle 17 poi si giocherà la prima partita del Mondiale Russia-Arabia Saudita.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Canale 5. Per seguire la cerimonia in streaming basta collegarsi al sito ufficiale di Mediaset. Questo il link.

Per vedere i canali Mediaset in streaming è necessario però registrarsi al sito Mediaset (bastano pochi e semplici passaggi).