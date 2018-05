Mondiali 2018 in Tv: dove vedere le partite e gli orari

ROMA – Giovedì 14 giugno alle ore 17 inizieranno i Mondiali 2018 in Russia. Mettetevi comodi e, anche senza l’Italia, preparatevi a trascorrere un mese tra divano, telecomando e partite. La prima si giocherà il 14 giugno e sarà Russia-Arabia Saudita. I diritti televisivi dei Mondiali sono stati acquistati da Mediaset. E proprio su Mediaset, e in chiaro, verranno trasmesse tutte le partite del Mondiale.

Italia 1 trasmetterà tutte le partite della fase a gironi, con eccezione di cinque partite che verranno trasmesse su Canale 5. Queste le cinque gare della fase a gironi che verranno trasmesse su Canale 5: Portogallo-Spagna, Brasile-Svizzera, Argentina-Croazia, Germania-Svezia e la partita inaugurale del Mondiale Russia-Arabia Saudita.

Quando due partite si giocheranno in contemporanea, questo accadrà alla terza giornata, su Italia 1 verrà trasmessa la partita più importante, l’altra sarà visibile su Canale 20. Su Canale 20, lanciato quest’anno con la partita Juventus-Real Madrid, si vedranno quindi le partite minori della terza giornata della fase a gironi. Otto partite in tutto.

L’intera fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in avanti, sarà trasmessa da Canale 5.

Naturalmente tutte e 64 le partite saranno trasmesse anche su Mediaset Premium. Il canale Premium Sport HD sarà trasformato in un canale tematico dedicato ai mondiali 24 ore su 24.

E in streaming? Per seguire le partite in diretta streaming bisognerà collegarsi al sito ufficiale di Mediaset. Radio 105, inoltre, trasmetterà tutti i giorni una partita in diretta con il commento della Gialappa’s Band.

Ecco il calendario completo (clicca qui per il tabellone):

giovedì 14 giugno:

16.00 – Cerimonia d’apertura dei Mondiali di calcio 2018 – Canale 5

17.00 – Russia-Arabia Saudita (gruppo A, a Mosca) – Canale 5

venerdì 15 giugno:

14.00 – Egitto-Uruguay (gruppo A, a Ekaterinburg) – Italia 1

17.00 – Marocco-Iran (gruppo B, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Spagna-Portogallo (gruppo B, a Sochi) – Canale 5

sabato 16 giugno:

12.00 – Francia-Australia (gruppo C, a Kazan) – Italia 1

15.00 – Argentina-Islanda (gruppo D, a Kaliningrad) – Italia 1

18.00 – Perù-Danimarca (gruppo C, a Saransk) – Italia 1

21.00 – Croazia-Nigeria (gruppo D, a Kaliningrad) – Italia 1

domenica 17 giugno

14.00 – Costa Rica-Serbia (gruppo E, a Samara) – Italia 1

17.00 – Germania-Messico (gruppo F, a Mosca) – Italia 1

20.00 – Brasile-Svizzera (gruppo, a Rostov) – Canale 5

lunedì 18 giugno

14.00 – Svezia-Corea del Sud (gruppo F, a Nizhny Novgorod) – Italia 1

17.00 – Belgio-Panama (gruppo G, a Sochi) – Italia 1

20.00 – Tunisia-Inghilterra (gruppo G, a Volgograd) – Italia 1

martedì 19 giugno:

14.00 – Polonia-Senegal (gruppo H, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Russia-Egitto (gruppo A, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Colombia-Giappone (gruppo H, a Saransk) – Italia 1

mercoledì 20 giugno:

14.00 – Portogallo-Marocco (gruppo B, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Uruguay-Arabia Saudita (gruppo A, a Rostov) – Italia 1

20.00 – Iran-Spagna (gruppo B, a Kazan) – Italia 1

giovedì 21 giugno:

14.00 – Francia-Perù (gruppo C, a Ekaterinburg) – Italia 1

17.00 – Danimarca-Australia (gruppo C, a Samara) – Italia 1

20.00 – Argentina-Croazia (gruppo D, a Nizhny Novgorod) – Canale 5

venerdì 22 giugno:

14.00 – Brasile-Costa Rica (gruppo E, a San Pietroburgo) – Italia 1

17.00 – Nigeria-Islanda (gruppo D, a Volgograd) – Italia 1

20.00 – Serbia-Svizzera (gruppo E, a Kaliningrad) – Italia 1

sabato 23 giugno:

14.00 – Belgio-Tunisia (gruppo G, a Mosca) – Italia 1

17.00 – Germania-Svezia (gruppo F, a Sochi) – Canale 5

20.00 – Corea del Sud-Messico (gruppo F, a Rostov) – Italia 1

domenica 24 giugno:

14.00 – Inghilterra-Panama (gruppo G, a Nizhny Novgorod) – Italia 1

17.00 – Giappone-Senegal (gruppo H, a Ekaterinburg) – Italia 1

20.00 – Polonia-Colombia (gruppo H, a Kazan) – Italia 1

lunedì 25 giugno:

16.00 – Uruguay-Russia (gruppo A, a Samara) – Italia 1

16.00 – Arabia Saudita-Egitto (gruppo A, a Volgograd) – Canale 20

20.00 – Spagna-Marocco (gruppo B, a Kaliningrad) – Italia 1

20.00 – Iran-Portogallo (gruppo B, a Kaliningrad) – Canale 20

martedì 26 giugno:

16.00 – Danimarca-Francia (gruppo C, a Mosca) – Italia 1

16.00 – Australia-Perù (gruppo C, a Sochi) – Canale 20

20.00 – Nigeria-Argentina (gruppo D, a San Pietroburgo) – Italia 1

20.00 – Islanda-Croazia (gruppo D, a Rostov) – Canale 20

mercoledì 27 giugno:

16.00 – Corea del Sud-Germania (gruppo F, a Kazan) – Italia 1

16.00 – Messico-Svezia (gruppo F, a Ekaterinburg) – Canale 20

20.00 – Serbia-Brasile (gruppo E, a Mosca) – Italia 1

20.00 – Svizzera-Corea del Sud (gruppo E, a Nizhny Novgorod)

giovedì 28 giugno:

16.00 – Giappone-Polonia (gruppo H, a Volgograd) – Canale 20

16.00 – Senegal-Colombia (gruppo H, a Samara) – Italia 1

20.00 – Inghilterra-Belgio (gruppo G, a Volgograd) – Italia 1

20.00 – Panama-Tunisia (gruppo G, a Samara) – Canale 20

ottavi di finale.

sabato 30 giugno:

16.00 – Ottavo di finale 1: Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D (a Kazan) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 2: Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B (a Sochi) – Canale 5

domenica 1 luglio:

16.00 – Ottavo di finale 3: Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A (a Mosca) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 4: Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C (a Nizhny Novgorod) – Canale 5

lunedì 2 luglio:

16.00 – Ottavo di finale 5: Prima Gruppo E-Seconda Gruppo F (a Samara) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 6: Prima Gruppo G-Seconda Gruppo H (a Rostov) – Canale 5

martedì 3 luglio:

16.00 – Ottavo di finale 7: Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G (a Mosca) – Canale 5

20.00 – Ottavo di finale 8: Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E (a San Pietroburgo) – Canale 5

quarti di finale.

venerdì 6 luglio:

16.00 – Quarto di finale 1: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Nizhny Novgorod) – Canale 5

20.00 – Quarto di finale 2: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Kazan) – Canale 5

sabato 7 luglio:

16.00 – Quarto di finale 3: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Samara) – Canale 5

20.00 – Quarto di finale 4: Vincente Ottavo-Vincente Ottavo (a Sochi) – Canale 5

semifinali e finale.

martedì 10 luglio:

20.00 – Semifinale 1: Vincente Quarto-Vincente Quarto (a San Pietroburgo) – Canale 5

mercoledì 11 luglio:

20.00 – Semifinale 2: Vincente Quarto-Vincente Quarto (a Mosca) – Canale 5

sabato 14 luglio:

16.00 – Finale per il terzo posto (a San Pietroburgo) – Canale 5

domenica 15 luglio: