Mondiali 2022, chi sono i telecronisti (e inviati) della Rai in Qatar

Domenica 20 novembre iniziano i Mondiali 2022 in Qatar. Tra le tante curiosità che i tifosi cercano, c’è anche quella di chi saranno i telecronisti (e gli inviati) della Rai che racconteranno la ventiduesima edizione della massima competizione calcistica.

Mondiali 2022, chi sono i telecronisti Rai

In molti si chiedono chi sarà a raccontare le partite sulla Rai, specie in concomitanza con le 64 partite che l’emittente pubblica trasmetterà in occasione dei Mondiali in Qatar, che prenderanno il via con la gara inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador domenica 20 novembre e si chiuderanno il 18 dicembre con la finalissima del Lusail Stadium.

La Rai ha svelato recentemente il palinsesto e la formazione di telecronisti, commentatori, conduttori e inviati che racconteranno i Mondiali. La squadra sarà coordinata da Donatella Scarnati, al nono Mondiale. I telecronisti saranno: Stefano Bizzotto (che aprirà il Mondiale raccontando la gara inaugurale tra Qatar-Ecuador); Luca De Capitani; Dario Di Gennaro; Alberto Rimedio.

Questi saranno affiancati durante le telecronache da commentatori tecnici, tra i quali diversi volti noti del mondo del calcio: Lele Adani, Antonio Di Gennaro, Claudio Marchisio, Andrea Stramaccioni e Sebino Nela.

Inviati Rai per i Mondiali 2022 in Qatar

Per quanto riguarda il resto della rosa allestita dalla Rai, sono quattro gli inviati: Alessandro Antinelli, Marco Lollobrigida, Simona Rolandi e Jacopo Volpi.