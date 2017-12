Mondiali Russia 2018 in chiaro su Mediaset, nell’asta per i diritti tv battuta la Rai

ROMA – Mediaset si sarebbe aggiudicata i diritti tv dei Mondiali di Russia 2018, al costo di 78 milioni di euro. Niente Rai, quindi. Manca l’ufficialità, ma la notizia pare ormai certa ed è riportata da vari siti online.

Senza la presenza della nazionale italiana, il valore dei diritti televisivi di Russia 2018 sul mercato italiano è calata e non poco. La cifra pagata da Mediaset ammonta a meno della metà di quella pagata per i diritti degli ultimi due tornei, Sudafrica e Brasile. E’ un bel colpo quello di Mediaset, perché anche senza Nazionale azzurra saranno milioni gli italiani che si siederanno davanti alla tv per i mondiali: basti pensare che la partita d’esordio dei mondiali 2014, Brasile-Croazia, su Rai 1 fu vista da più di 9 milioni di italiani.

Ora agli appassionati e ai tifosi, per sapere con certezza dove potranno seguire le partite dei Mondiali, non resta che attendere il verdetto ufficiale dell’asta dei diritti televisivi.