Monica Bellucci chi è, età, altezza, peso, figli e mariti, quali lingue parla, biografia e carriera. L’attrice Monica Bellucci, in occasione dei David di Donatello, riceverà il David Speciale 2021. La 66esima edizione dei David andrà in onda questa sera 11 maggio dalle 21:25 su Rai1.

Dove e quando è nata, età, altezza, peso, biografia di Monica Bellucci

Monica Bellucci è nata il 30 settembre del 1964 a Città di Castello, in provincia di Perugia. Ha 56 anni. E’ alta 173cm e pesa 64 chilogrammi. Consegue la maturità classica e per potersi pagare gli studi presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia inizia a lavorare come modella. Abbandona l’Università e si trasferisce a Milano, dedicandosi a tempo pieno alla moda e alla recitazione.

Mariti Claudio Carlos Basso e Vincent Cassel, figlie Deva Cassel e Leonie Cassel, compagni: vita privata di Monica Bellucci

Monica Bellucci si sposa molto giovane con il fotografo italiano di origine argentina Claudio Carlos Basso. Il matrimonio dura solo pochi mesi. Dal 1990 intraprende una relazione di sei anni con l’attore italiano Nicola Farron.

Sul set del film L’appartement conosce l’attore francese Vincent Cassel. Si sposano nel 1999 a Montecarlo. Hanno due figlie, nate entrambe in Italia: Deva, nata nel 2004 e Léonie nel 2010. Monica Bellucci e Vincent Cassel si separano nel 2013 dopo 14 anni di matrimonio. Da allora l’attrice vive in Francia con le figlie.

La carriera da modella di Monica Bellucci

Dal 1988 Monica Bellucci sfila sulle più importanti passerelle sotto contratto con l’Elite Model Management. Ottiene la fama l’anno successivo a New York e Parigi. Posa per il Calendario Pirelli nel 1997, per quello della rivista Max nel 1999 e per il calendario di GQ l’anno successivo.

Sfila per tutte le più importanti griffe del mondo, tra cui Dolce & Gabbana e Fendi. Guadagna la copertina della rivista francese Elle e quella di Vogue. Nel 2003 per Dolce & Gabbana è testimonial del profumo Sicily, nel 2007 per Intimissimi nel cortometraggio Heart Tango girato da Gabriele Muccino e lo stesso anno per Cartier nella linea di gioielli Délices.

Nel 2008 Monica Bellucci è testimonial del rossetto Rouge Dior. Per Dior è testimonial anche per la linea di borse e accessori e nel 2010 veste i panni di Eva per lo spot del profumo Hypnotic Poison.

Nel 2018 viene scelta dalla Nivea come ambasciatrice della linea skin care.

La carriera da attrice di Monica Bellucci

Monica Bellucci fa il suo esordio nel mondo della recitazione nella miniserie televisiva Vita coi figli, di Dino Risi, nel 1990. L’esordio al cinema arriva l’anno dopo nel film La Riffa. Nel 1992 fa il suo esordio in un film in lingua inglese, Dracula di Bram Stoker diretto da Francis Ford Coppola.

Nel 1996, già famosa per la carriera da modella, fa il suo esordio nel cinema francese con il film L’appartement. Seguono altre pellicole di produzione francese prima di arrivare a recitare nel thriller Under Suspicion al fianco di Morgan Freeman e Gene Hackman. Il successo da attrice arriva, però, nel 2000 con il film Malèna di Giuseppe Tornatore.

Recita in molti film di successo: il controverso e discusso Irréversible di Gaspar Noé, L’ultima alba con Bruce Willis, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, interpreta Maria Maddalena nel film La passione di Cristo di Mel Gibson, vince il Nastro d’argento per il film Ricordati di me di Gabriele Muccino, Agents Secrets di Spike Lee, Manuale d’amore 3 al fianco di Robert De Niro, Spectre di Sam Mendes, ventiquattresimo capitolo della saga di James Bond.

Quali lingue parla Monica Bellucci

Monica Bellucci, oltre all’italiano, parla correttamente il francese e l’inglese. Conosce anche lo spagnolo e il portoghese. Nella sua carriera da attrice ha recitato in aramaico, persiano, serbo, latino, in un dialetto del sud francese e in diversi dialetti italiani.