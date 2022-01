Monica Bertini chi è: marito, figli, Giovanni La Camera, vita privata, età, peso, altezza e carriera della giornalista sportiva

Chi è Monica Bertini: marito, figli, Giovanni La Camera, vita privata, età, peso, altezza e carriera della giornalista sportiva. Monica conduce l’edizione odierna del post partita di Coppa Italia sulle reti Mediaset. Infatti, dopo molti anni, la Rai ha rinunciato ai diritti tv per trasmettere la seconda competizione italiana per club che è passata nelle mani di Mediaset.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Monica Bertini

Monica Bertini è nata a Parma il 14 maggio del 1983. Ha 38 anni. E’ alta 175 cm per un peso forma di 55 kg. Monica Bertini è una giornalista e conduttrice televisiva italiana, specializzata nel settore sportivo.

Il marito e i figli, la vita privata di Monica Bertini

Monica Bertini è stata sposata, dal 2011, con il calciatore Giovanni La Camera. Dopo due anni, però, i due si separano. Non si hanno informazioni riguardo una nuova relazione della giornalista. Non ha figli. Profilo Instagram: monybertini.

La carriera di Monica Bertini, protagonista del post Coppa Italia su Mediaset

Dal 2010 è giornalista pubblicista e debutta in E-Tv e Parma Tv. Nel 2013 viene ingaggiata da SportItalia. Nel 2016 la giornalista passa a Mediaset, dove conduce importanti programmi calcistici dividendosi tra Premium Sport e Italia 1. Diventa giornalista professionista e nel 2018 viene scelta come conduttrice di Casa Russia, in occasione dei Mondiali di calcio.

Nello stesso periodo è opinionista di altri programmi sportivi come Mai dire Mondiali FIFA e Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco. Ora conduce il post partita di Coppa Italia su Mediaset.