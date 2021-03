Monica Guerritore chi è: Sanremo 2021, Achille Lauro, marito, figli, età, vita privata, carriera dell’attrice. E’ la serata dei duetti e delle cover al Festival di Sanremo 2021. Achille Lauro ha invitato Emma Marrone e Monica Guerritore per una performance che si annuncia da urlo.

Le parole di Monica Guerritore all’Ansa:

“Sono qui per dare il segno che il teatro c’è, e su un palco che ci spetta di diritto. L’Ariston una volta all’anno è prestato al festival, per il resto è nostro”.

Monica Guerritore sarà una delle protagoniste della performance odierna di Achille Lauro. Del suo impegno in prima linea non ha mai fatto mistero Monica Guerritore, che ha accettato l’invito di Achille Lauro e sarà a Sanremo, ospite con Emma Marrone di uno dei ‘quadri’ del cantante, artista e performer.

“Il teatro è vivo anche in un accostamento così innovativo e generativo di nuove forme come quello di Lauro”, si appassiona l’attrice in un’intervista con l’ANSA. “La sua chiamata ha inaugurato giornate spinte da un vento pieno di energia, la sua narrazione è quella di chi ha spostato più in là ‘l’asticella del possibile’. Il suo talento è un motore potente: nel suo mondo espressivo spinto all’eccesso riconosco il mio teatro degli ultimi anni”.