Monica Guerritore chi è: età, altezza, Instagram, teatro, Gabriele Lavia e Roberto Zaccaria

Chi è Monica Guerritore, l’attrice di teatro è ospite a Verissimo, il salotto del pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Monica Guerritore, età, altezza, Instagram

Monica Guerritore è un attrice di teatro, cinema e tv. E’ anche regista e drammaturga di spettacoli di grandissimo successo come Giovanna d’Arco e Dall’Inferno all’Infinito. Nata a Roma il 5 gennaio 1958, Monica Guerritore ha da poco compiuto 63 anni. Appartiene al segno zodiacale del Capricorno ed è alta circa 168 metri. Questo il suo profilo Instragram.

Monica Guerritore, carriera

La sua carriera ha preso il via prestissimo, a tredici anni, grazie al ruolo di comparsa nel film “Una breve vacanza” di Vittorio De Sica.

Tra i film più recenti basta citare “La fabbrica dei tedeschi” con la regia di Mimmo Calopresti (2008), “Il seme della discordia” diretto da Pappi Corsicato (2008), “La peggior settimana della mia vita” di Alessandro Genovesi (2011), “Come non detto” di Ivan Silvestrini (2012) e infine “Puoi baciare lo sposo” sempre di Alessandro Genovesi (2018).

Nel 2009 è stata impegnata nelle riprese di “Sant’Agostino” nel ruolo di Monica con Alessandro Preziosi e la regia di Christian Dugay. Sempre per la Rai ha recitato nella serie “Rossella”, regia di Gianni Lepre, dove vestiva i panni della mamma di Gabriella Pession.

La Guerritore è stata candidata ai Nastri D’Argento 2016 come Migliore Attrice per la sua interpretazione ne “La bella gente” di De Matteo. Nel 2016-2017 ha aperto la stagione del teatro Sistina con il musical su Judy Garland “End of the Rainbow”. Ha portato al successo anche “Mariti e mogli” di Woody Allen.

Monica Guerritore: Gabriele Lavia e Roberto Zaccaria

Le sue due storie d’amore più importanti sono state con Gabriele Lavia, dal 1998 al 2001, e quella ancora in corso con Roberto Zaccaria che va avanti dal 2010. Della sua vita privata non si sa molto dato che è molto riservata. La Guerritore ha due figli, Lucia Lavia nata nel 1992 e Maria Lavia nata nel 1989.