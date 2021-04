Monica Leofreddi chi è, età, marito, l’ex Antonello Venditti, figli, vita privata, programmi tv

Monica Leofreddi, giornalista e conduttrice televisiva ed ex compagna di Antonello Venditti, è l’ospite di oggi, martedì 27 aprile, de I soliti Ignoti, su Rai1.

Dove e quando è nata, età e biografia di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è nata a Roma l’8 aprile del 1965, sotto il segno zodiacale dell’ariete. Ha iniziato la carriera televisiva nel 1982 come conduttrice di trasmissioni sportive nella televisione romana GBR.

Due anni dopo è approdata in Rai, nel programma di Piero Ottone Le regole del gioco. Dal 1986 al 1994 ha condotto i collegamenti esterni di Unomattina.

Ha quindi presentato, dal 1994 al 1996, Utile e inutile, rubrica di informazione quotidiana e di servizio. Nel 1996 è tornata allo sport, alla conduzione de La Domenica Sportiva.

Tra gli altri programmi a cui ha partecipato come conduttrice dei collegamenti esterni ci sono Partita doppia con Pippo Baudo, il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Miss Italia con Fabrizio Frizzi, I cervelloni con Giancarlo Magalli, Scommettiamo che…? con Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci, Il paese delle meraviglie con Pippo Franco e Melba Ruffo.

Nel 2001 ha presentato Uno Mattina Estate e il 44º Zecchino d’Oro. Dal 2002 al 2007 è stata alla conduzione de L’Italia sul 2.

Negli ultimi anni è tornata alla conduzione insieme a Giancarlo Magalli, con Piazza Grande. Nel 2014 è tornata su Rai 1 come conduttrice Torto o ragione? Il verdetto finale.

L’ex Antonello Venditti, il marito, il matrimonio, figli e vita privata di Monica Leofreddi

Monica Leofreddi è stata per nove anni, dal 1985 al 1994, compagna di Antonello Venditti, che a lei ha dedicato Ogni volta.

Nel maggio del 2009 Monica Leofreddi è diventata madre del suo primo figlio, Riccardo, e nel gennaio 2012 (all’età di 46 anni) di Beatrice. Entrambi i figli sono nati tramite la fecondazione assistita dal suo compagno Gianluca Delli Ficorelli.

Per anni è stata vittime di persecuzione da parte di uno stalker, condannato in via definitiva nel 2014 ad 1 anno e 6 mesi di carcere.