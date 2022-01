Monica Maggioni chi è, età, come e quando è nata, marito, figli, vita privata, laurea, carriera della giornalista. Attualmente è la direttrice del Tg1, una delle cariche importanti cui può ambire chi, come lei, fa la giornalista.

Dove e quando è nata, età, la biografia di Monica Maggioni

La giornalista è nata il 20 maggio 1964 a Milano. Allo stato attuale ha dunque 57 anni. E’ del segno zodiacale del Toro. Non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso e sulla sua altezza. Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 27 febbraio 1995, lavora in Rai da tanti anni.

Marito, figli, Dario Curatolo, laurea: la vita privata di Monica Maggioni

Non si hanno informazioni sulla sua vita privata. Il motivo è molto semplice: la Maggioni è molto riservata. In televisione (nè sui giornali) non svela mai dettagli sul suo privato. Si concentra unicamente sulla sua professione di giornalista. Non dovrebbe comunque essere sposata, né dovrebbe avere figli.

Qualche anno fa è stata paparazzata con l’art director dell’Ordine degli architetti Dario Curatolo. Una foto pubblicata su una rivista specializzata, cui però non è mai seguita una storia ufficiale. O perlomeno non ufficializzata sui mass media.

Si è laureata in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi in letteratura francese. Dal 1989 al 1990 collabora con il quotidiano Il Giorno. Vince il concorso per entrare al primo Master di giornalismo radiotelevisivo organizzato dalla neonata SGRT di Perugia.

Dal Tg1 a Sette Storie, la carriera di Monica Maggioni

Impossibile riassumere in poche righe la lunghissima carriera della Maggioni. Da Tv7 al Tg1, da Rainews ai tempi di inviata di guerra, è uno dei volti più familiari per i telespettatori Rai. Oggi per esempio conduce il programma Sette Storie su Rai 1. Per conoscere la sua attività lavorativa completa ci rivolgiamo alla sua pagina Wikipedia.