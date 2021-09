Monica Maggioni chi è: marito, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera della giornalista Rai. La Maggioni condurrà in prima serata lo speciale sull’11 settembre, giorno che ha cambiato per sempre il destino degli Stati Uniti e del mondo intero.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Monica Maggioni

La giornalista è nata il 20 maggio 1964 (età 57 anni) a Milano. Non abbiamo informazioni ufficiali sul suo peso e sulla sua altezza. Monica Maggioni è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 27 febbraio 1995, ha lavorato per molti anni al TG1. Stasera condurrà lo speciale sull’11 settembre.

Il marito, i figli: la vita privata di Monica Maggioni

Diciamo subito che non abbiamo informazioni sulla sua vita privata. Il motivo è molto semplice: la Maggioni è molto riservata. In televisione non svela mai dettagli sul suo privato. Si concentra unicamente sulla sua professione di giornalista. E non esterna nulla sul suo privato nemmeno nei social network. Comunque, non dovrebbe essere sposata. Né dovrebbe avere figli.

Monica Maggioni alla conduzione dello speciale sull’11 settembre

Gli attentati dell’11 settembre 2001 furono una serie di quattro attacchi suicidi coordinati compiuti contro obiettivi civili e militari degli Stati Uniti d’America da un gruppo di terroristi appartenenti all’organizzazione terroristica al Qaida. Nella trasmissione odierna, la Maggioni proverà a ripercorrere le tappe di questo drammatico evento.