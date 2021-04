Monica Setta chi è, età, figli, l’ex marito Giuliano Torlontano, Tiberio Timberi e carriera della giornalista

Monica Setta è tra gli ospiti di Detto Fatto, il programma del pomeriggio di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Ma chi è Monica Setta?

Chi è Monica Setta, la carriera

Nata a Brindisi il 5 agosto del 1964, sotto il segno zodiacale del leone, Monica Setta ha iniziato la propria carriera di giornalista e conduttrice televisiva lavorando per TMC e La7 nei primi anni 2000, passando poi in Rai e facendo anche parte del cast di Domenica In.

Nel 2015 ha preso parte alla nascita del canale Agon Channel, poi chiuso per bassi ascolti. Negli anni successivi è passata a Mediaset, dove è stata opinionista dei programmi di Canale 5 condotti da Barbara D’Urso. Ha anche lavorato per la rete pugliese Telenorba.

E’ di recente tornata in Rai, come nuova conduttrice di Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi.

Monica Setta, vita privata, marito, figli

Monica Setta è anche scrittrice, con all’attivo dodici libri. Come giornalista, ha scritto molto per la carta stampata, da Il Giorno a Milano Finanza, dal Corriere della Sera ad Elle.

E’ stata sposata con Giuliano Torlontano, anche lui giornalista, caporedattore del Tg5, da cui si è separata nel 2011 e con il quale ha avuto la sua unica figlia, Gaia.