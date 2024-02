Monica Setta età, carriera, ex marito, figlia, Tiberio Timperi, Instagram

Monica Setta è una delle giornaliste e conduttrici più famose e amate dal pubblico italiano. Conosciuta principalmente per il suo ruolo di conduttrice in programmi Rai di grande successo, Monica ha saputo conquistare il cuore degli spettatori con la sua professionalità, la sua simpatia e il suo stile inconfondibile. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, la carriera e gli aspetti privati della giornalista.

Monica Setta età e breve biografia

Nata il 5 agosto 1964 a Brindisi, Monica Setta compie quest’anno 60 anni. Cresciuta in una famiglia che ha saputo trasmetterle valori solidi e una forte determinazione, Monica ha dimostrato fin da giovane una spiccata propensione per la comunicazione e il giornalismo. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico, ha intrapreso la carriera giornalistica scrivendo per il Quotidiano di Brindisi, dando così il via al suo percorso nel mondo dei media.

Successivamente, Monica Setta ha deciso di trasferirsi a Roma per approfondire i suoi studi di Filosofia presso l‘Università La Sapienza. Durante gli anni universitari, ha continuato a coltivare la sua passione per il giornalismo collaborando con diversi quotidiani nazionali e proseguendo il suo percorso accademico fino a diventare assistente della cattedra di Storia dei partiti politici. Il suo impegno e la sua determinazione hanno presto cominciato a dare i loro frutti, aprendole le porte verso una carriera di successo nel mondo dell’informazione.

Monica Setta, la carriera in tv

Il grande pubblico ha avuto modo di conoscere Monica Setta per la prima volta nel 2002, quando ha fatto il suo esordio in televisione come parte del cast di “Omnibus” su La7. Da quel momento ha condotto numerosi programmi televisivi ed è diventata una presenza costante della tv. In Rai ha condotto programmi di successo come “Storie di ragazzi” e “Il fatto del giorno”.

Tuttavia, è con il programma “Unomattina in famiglia” che Monica Setta ha raggiunto l’apice del successo. Dal 2017, è diventata opinionista del programma, per poi assumere il ruolo di conduttrice insieme a Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli a partire dal 2019.

La vita privata, ex marito e figlia

Monica Setta è stata legata per diversi anni con il giornalista Giuliano Torlontano I due sono convolati a nozze nel 1995 e si sono separati nel 2011. Dal loro amore è nata Gaia, la prima ed unica figlia della giornalista. La ragazza è lontana dal mondo dello spettacolo e si è laureata in Giurisprudenza.

Recentemente la giornalista sembra aver ritrovato l’amore con un uomo misterioso di cui ha deciso di mantenere riservata l’identità. Tuttavia, alcuni rumors suggeriscono che si tratti di un famoso politico legato al Partito Democratico, anche se nulla è stato confermato ufficialmente.

Nel corso di un’intervista di quel periodo rilasciata al settimanale Chi, la Setta ha confermato il suo nuovo amore:

Ero certa che non avrei più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi mi sono trovata a dedicare ad un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez […] sono innamorata. Anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi.

Instagram

Segui Monica Setta su Instagram @moni_setta per restare aggiornato sulle sue ultime avventure.