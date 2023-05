Monica Sirianni, chi era la concorrente del Grande Fratello morta per un malore a 37 anni

E’ morta Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello dell’edizione 2011/2012. Nella tarda serata di venerdì 5 maggio, secondo le prime ricostruzioni, mentre si trovava insieme a un gruppo di amici in un bar di Soveria Mannelli (in provincia di Catanzaro), Monica è stata colta da un malore fatale. Trasportata d’urgenza nell’ospedale di Soveria, la ragazza, 37 anni, è morta poco dopo.

Monica Sirianni, chi era la concorrente del Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello Monica, figlia di emigrati calabresi trasferitesi a Sidney, iniziò una storia d’amore con un altro concorrente, Fabrizio Conti. Un legame importante quello nato tra i due nella Casa, che tuttavia si interruppe dopo la fine del reality show. Dopo la fine del reality Monica ha lavorato come insegnante di inglese con una breve parentesi anche come opinionista al reality.