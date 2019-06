ROMA – Morgan accetta la proposta di Vittorio Sgarbi e va a vivere a Sutri. Sgarbi, che di Sutri è il sindaco, gli ha infatti messo disposizione un piano di Villa Savorelli, palazzo dove c’è l’attuale sede del consiglio comunale di Sutri, e si prepara così a trasferirsi nel piccolo comune in provincia di Viterbo.

Il trasloco? “Non so, potrebbe essere anche tra due ore, ma serve calma per fare le cose fatte bene”, ha detto Morgan al Messaggero. Sfrattato una settimana fa dalla sua casa di Monza, Morgan era in cerca di una nuova sistemazione.

Il cantante (e ormai anche volto noto della tv, visto che quest’anno è stato giudice di The Voice dopo esserlo stato anche di Amici, e per anni di X-Factor) sfrattato perché accusato di non aver pagato gli alimenti alla ex Asia Argento (con cui ha avuto una figlia, Anna Lou). La vicenda dello sfratto di Morgan ha assunto contorni drammatici (o grotteschi, a seconda dei punti di vista), con dirette televisive, invettive contro la Argento e contro chi eseguiva lo sfratto.

Sgarbi inoltre ha anche chiesto al Governo di apporre un vincolo sulla casa di Monza andata all’asta e dalla quale Morgan è stato sfrattato alcuni giorni fa: “Quella di Morgan – dice Sgarbi – è una casa museo. C’è di tutto: dai suoi strumenti musicali alle bobine con le registrazioni di ore di concerti e sessioni musicali con altri artisti. E poi libri, cimeli della storia della musica italiana e internazionale di artisti come Lennon o Byrne, vestiti, dischi, Cd, film e migliaia di libri. Chiederò ai miei colleghi parlamentari di sottoscrivere una mozione che impegni il Governo ad agire, presto, in questa direzione”. (Fonte Ansa).