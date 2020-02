ROMA – Morgan si è reso protagonista di una battuttaccia nei confronti di Bugo. Nel corso dell’ultima puntata di Live Non è la d’Urso si è parlato molto all’emergenza Coronavirus. Una puntata quasi surreale, con l’assenza del pubblico in studio dopo un’ordinanza della regione Lombardia che ha annullato tutti gli eventi e gli appuntamenti pubblici a scopo precauzionale.

“Come ti senti in uno studio vuoto? Per chi fa l’artista è terribile, vero?”, ha chiesto a la conduttrice accogliendo in studio Morgan. “Ma questi hanno troppa paura. L’ordinanza della Regione non la discuto però c’è tanto, troppo, allarmismo”, ha commentato il cantante. “Mi è arrivata una telefonata assurda da un numero anonimo. Mi hanno chiesto se fossi stato in ospedale recentemente. Ho risposto di sì. “Ci sono 51 casi di Coronavirus, lo sa?”, mi hanno detto. Ho chiesto da quale ospedale chiamasse ma non mi hanno risposto. Forse era uno scherzo: c’è un sacco di gente che ci marcia facendo dell’allarmismo”, ha aggiunto.

Morgan a poi parlato anche della lite con Bugo a Sanremo. Una lite che secondo Iva Zanicchi, chiamata a confrontarsi col cantante, è stata una messa in scena per ottenere visibilità.

“Perché sostieni che loro siano d’accordo?”, ha chiesto la d’Urso alla Zanicchi. E qui Morgan, inserendosi nella discussione e cercando di stemperare i toni, si è reso protagonista della frasaccia: “Perché Bugo ha il Coronavirus. No, scherzo, è una battuta”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)