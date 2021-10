Morgan chi è, età, dove e quando è nato, Alessandra Cataldo, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. Il cantante Morgan è uno dei concorrenti della nuova edizione del programma Ballando con le stelle. Il programma, condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli, è in onda da questa sera 16 ottobre su Rai1 alle 20:40.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Morgan

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, è nato il 23 dicembre del 1972 a Milano. Ha 48 anni. Si appassiona alla musica, poi al rock e alla corrente musicale del New romantic, infine al sintetizzatore. Ne acquista uno e sceglie il suo nome d’arte in onore del corsaro gallese Henry Morgan. Il cantante non termina gli studi al Conservatorio ma inizia la sua carriera di professionista con il pianobar. Studia da autodidatta il basso elettrico e nel 1988 incomincia il sodalizio musicale con Andrea Fumagalli, con cui fonda poco dopo la band Golden Age assieme a Fabiano Villa. La band si scioglie poco dopo.

Asia Argento, Jessica Mazzoli, Alessandra Cataldo e le figlie: dove vive, vita privata di Morgan

Il cantante, dal 2000 al 2007, si lega all’attrice Asia Argento. I due hanno una figlia nel 2001, Anna Lou. Nel 2012 arriva la seconda figlia, Lara, nata dalla relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X Factor 5 e Grande Fratello. Morgan non si è mai sposato. Nel 2020 arriva la terza figlia, Maria Eco, nata dalla relazione con Alessandra Cataldo. La storia con la Cataldo termina nel 2021.

La Mazzoli, dopo la loro rottura, ha dichiarato: “La sentenza prevede che lui veda Lara ogni 15 giorni in mia presenza o di un familiare delegato. Non sarei io a dover andare da lui, ma lui da noi. In 2 anni non è mai successo”.

Nel 2019 il cantante viene sfrattato dalla sua abitazione a Monza. Ora il cantante vive a Milano, accanto al palazzo che ha preso fuoco dove risiedeva il cantante Mahmood. Ha raccontato la vicenda tramite i suoi profili social: morganofficial.

Bluevertigo e album da solista: la carriera di Morgan

Nel 1991 il cantante fonda i Bluevertigo e nel 1994, con l’uscita del primo singolo, Iodio, il gruppo esordisce ufficialmente. L’anno successivo pubblicano il primo album, Acidi e basi, seguito da Metallo non metallo nel 1997. Nel 1999 i Bluvertigo pubblicano l’album Zero e nel 2001 il gruppo pubblica Pop Tools, una raccolta che contiene alcuni brani inediti, tra cui L’assenzio, canzone con la quale la band partecipa al Festival di Sanremo dello stesso anno. La band non viene mai ufficialmente sciolta, ma temporaneamente “congelata”.

Il cantante fa il suo esordio da solista nel 2003 con Canzoni dell’appartamento. Nel 2007 pubblica il nuovo album di inediti, Da A ad A. e nel 2009 esce un nuovo album dal titolo Italian Songbook Vol. 1.

Nello stesso anno viene ufficializzata la partecipazione del cantante al Festival di Sanremo 2010 nella sezione “Artisti”, con il brano La sera. A tredici giorni dall’inizio del Festival, Morgan è escluso dalla competizione a causa di una sua dichiarazione al mensile Max circa l’uso della droga come antidepressivo.

La carriera televisiva di Morgan

Il cantante, nel 2008, partecipa come giudice alla prima edizione del programma X Factor e nel 2010 partecipa come ospite fisso alla trasmissione Le invasioni barbariche su La7. Viene poi riproposto come giudice per la quinta edizione di X Factor e nel 2012 viene riconfermato per la sesta edizione e anche per l’ottava nel 2014.

Il cantante, nel 2016, veste il ruolo di giudice della quindicesima edizione di Amici. L’anno successivo, per sole 4 puntate, veste il ruolo di direttore artistico al serale della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Viene poi escluso dal programma ricevendo una querela per diffamazione da parte di Mediaset per i suoi duri attacchi nei confronti dello stesso show televisivo.

Partecipa al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Bugo, con il brano Sincero. Vengono squalificati per defezione in seguito ad alcuni screzi avvenuti tra i due artisti dietro le quinte: il cantante cambia il testo della canzone inserendo critiche pesanti nei confronti di Bugo, che si innervosisce ed abbandona il palco portando all’interruzione dell’esibizione.