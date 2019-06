ROMA – Morgan protesta via social per lo speciale dedicato a David Bowie mandato in onda su Rai Due ieri sera, martedì 18 giugno. Lo speciale sul noto cantante, era raccontato da Morgan ma il cantautore non ha per niente apprezzato il risultato finale.

Il coach di The Voice of Italy ha pubblicato poche ore fa, per poi rimuovere, un post sul suo profilo Facebook dicendo che la Rai ha utilizzato solo una piccolissima parte di quanto lui stesso aveva fornito: “Io non sono responsabile del montaggio di quello che è andato in onda e posso garantire che di quel che è stato registrato è praticamente andato in onda il 10%”.

Polemica che però va avanti: “Mi imbarazza un po’ che si sia utilizzato il titolo “Morgan racconta Bowie”. Marco Castoldi, nome di battesimo di Morgan, continua spiegando che non è stato utilizzato il suo materiale narrativo di ben 71 pagine che aveva preparato come traccia. Morgan ha anche rivelato che le informazioni che erano in sovraimpressione nello speciale non provenivano dal testo che aveva preparato: “Bowie ha fatto dei capolavori negli anni 90 e 2000 e ancora siamo qui a parlare di Ziggy che, per carità, è una cosa storica e mitologica, ma c’è molto altro se proprio vogliamo raccontare chi è stato veramente David Bowie”. (fonte FACEBOOK)