Morgan difende Asia Argento: “A X-Factor era molto brava ma i talent…”

ROMA – “Asia Argento è una grande professionista. Io non entro del merito del dibattito sul perché è stata rimossa, non conosco a fondo la faccenda e non mi interessa entrarci, dico solo che a fare quel lavoro lì lei era molto brava“. Dal palco dell’Ariston di Sanremo, dove ha esordito come co-conduttore del Premio Tenco, Marco Castoldi in arte Morgan difende l’ex compagna, rimossa dal ruolo di giudice nel talent show di Sky X Factor. “Ogni tanto sarebbe bello mettere in discussione qualcuno quando dimostra di non avere talento e non solo quando succede qualcosa nel privato”.

Ma, intervistato da Vanity Fair, Morgan dice di apprezzare anche Lodo Guenzi, il sostituto di Asia: “Anche lui è molto bravo, tra l’altro questa sera farò un duetto con lui, perché lo Stato Sociale è un ottimo gruppo, una realtà interessante che darà buoni frutti, e son contento che a X Factor ci vada il leader di un gruppo che è anche capace di esprimersi a parole e non soltanto a canzoni. Però non bisogna vederlo come un sostituto di Asia, perché nessuno deve sostituire nessuno, e pure il mio era un falso allarme. Lodo va a fare una cosa al di là di Asia Argento”.