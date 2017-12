ROMA – Guai in vista per il noto cantante Marco Castoldi, in arte Morgan. Dopo la richiesta di pignoramento avanzata dalla sua ex compagna Asia Argento, difesa dall’avvocato Samantha Luponio, il tribunale civile di Monza ha accolto l’istanza e disposto la vendita dell’appartamento di via Adamello a Monza, di proprietà dell’artista, che inizierà il prossimo mese di gennaio.

Alla base del provvedimento del tribunale il mancato pagamento, da parte di Morgan, degli alimenti della figlia Anna Lou che il cantante ha con Asia Argento. Un assegno mensile da 2 mila euro che l’artista avrebbe smesso di pagare dal marzo del 2011 dopo la sentenza del tribunale per i minorenni di Roma che nel 2010 aveva disposto il pagamento di quella somma.

Come scrive Edoardo Izzo per La Stampa,