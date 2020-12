La Rai ha escluso Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani. Non ha tollerato gli attacchi che lui ha fatto ripetutamente contro Amadeus e gli organizzatori del Festival. Che lo avevano escluso dalla gara dei big.

In particolare alla Rai non è andato giù l’atteggiamento che Morgan ha avuto sia privatamente che pubblicamente. “Comportamento inaccettabile”, recita il comunicato della tv di Stato. Morgan doveva essere uno dei 4 giurati che avevano il compito di scegliere i concorrenti in gara al prossimo Sanremo Giovani.

Dopo l’esclusione di Morgan, i giurati sono rimasti in 3. Ma la selezione è andata avanti lo stesso.

Morgan escluso dalla giuria di Sanremo Giovani

Ecco la spiegazione della Rai all’eslusione di Morgan. “Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021″.

Il messaggio di Morgan dopo l’esclusione dal Festival di Sanremo

In un lungo post su Instagram, Morgan aveva duramente attaccato Amadeus per la sua esclusione dal festival. “All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

Il messaggio di Morgan dopo l’esclusione dalla giuria di Sanremo Giovani

Ecco cosa ha scritto Morgan su Instagram. “Sono qui in quel di Sanremo. Dove giunto per lavoro E non certo per vacanza. Mi accingo ad onorare il ruolo Per cui mi si è voluto, il giurato Dei cantanti su Rai uno nazionale. Ma qualcuno ha sparso voce Che non mi si vuole nemmeno far entrare. “Addirittura?” Vo a pensare! Chissà mai per qual motivo. Forse è che avran paura Che li possa smascherare Della loro dittatura Ben poco musicale?? Non sia mai, non son volgare. Ma una cosa posso fare: Se qualcuno di voi altri Che si trova nei paraggi Avesse voglia di filmare Quel momento in cui può darsi Mi si vieti di entrare Nonostante mi si ingaggi Allora me lo dica in fretta. Che io lo farei venire Già da questa cameretta. E facciam vedere a tutti Che succede ma in diretta. Così allora apertamente Si vedrà senza problema. E ciascun giudicherà Chi è la persona corretta E quali sono i farabutti”.

Morgan pubblica i messaggi privati ad Amadeus

Morgan ha pubblicato su Instagram anche i messaggi privati mandati ad Amadeus. “Se tu stai scherzando accetto lo scherzo, ma se veramente hai avuto il coraggio di comportarti da merda umana io non vew lo permetterò, non avete nessun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete il diploma di terza media in diretta. Non c’è limite alla codardia. Vergognatevi. Miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere. Diseducativo con la coscienza sporca. Non avere nessuna paura, non sono capace di abbassarmi al livello di sputtanarti, lo fai già da te. Neanche in grado di chiedere scusa sei, cosa che avresti dovuto fare”. (Fonti: Ansa e Instagram)