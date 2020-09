Morgan (nella foto Ansa) non sarà al Grande Fratello Vip: “Ha rifiutato una cifra considerevole”

Morgan al Grande Fratello Vip non ci sarà. Il cantante ha rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini, offerta accompagnata da una cifra considerevole.

A svelare l’indiscrezione è il settimanale Oggi.

Morgan e la trattativa sfumata

Marco Castoldi, questo il suo vero nome, nonostante il cast fosse stato annunciato era in trattative con la produzione del reality.

Alla fine, però, pare che non se ne farà niente: Morgan non sarà alla “corte” di Signorini.

Il settimanale Oggi rivela infatti che avrebbe detto no, nonostante sarebbe stata messa per lui sul tavolo una proposta alquanto allettante.

Altri due papabili vip che alla fine non entreranno nella Casa di Cinecittà, come scritto anche da Blitz Quotidiano, sono Giulio Berruti e Andrea Iannone.

Morgan e la quarantena piena di dolore

Lo scorso maggio, Morgan ha raccontato la sua quarantena parlando di “dolore assoluto” aggiungendo che è stato una fonte di ispirazione.

Parlando del suo libro Essere Morgan – La casa gialla, il cantautore si è raccontato in una intervista al Corriere della Sera.

Un libro in cui Morgan parla della sua vita tra la casa di Monza e lo sfratto che l’ha visto protagonista dopo che l’abitazione è stata pignorata per poter pagare gli alimenti delle sue figlie.

Il cantautore, nell’intervista parla del suo dolore per la perdita di quella casa, dove è nato l’album coi Bluvertigo “Canzoni dell’appartamento” del 2003 e “Semplicemente” presentata a Sanremo nel 2016 (fonte: Oggi).