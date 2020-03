Morgan, Jessica Mazzoli contro Alessandra Cataldo: “Altro che santa…”

ROMA – L’ ex compagna di Morgan, quindi Jessica Mazzoli ha pubblicato su Instagram un post in cui si scaglia contro l’attuale fidanzata del cantante, quindi Alessandra Cataldo (tra l’altro incinta):

“Onde evitare che si proclami ‘santa subito’ la tanto riservatissima Alessandra Cataldo, nuova compagna di Morgan, tengo a precisare che la loro relazione iniziò nel lontano ottobre 2012 a mia insaputa. Io ancora ventenne all’ottavo mese di gravidanza. E non solo…!”

La cantante ed ex concorrente di X Factor – dove ha conosciuto Morgan – se la prende anche con l’ex suocera Luciana: “Per quanto riguarda la signora Luciana, nonché madre di Morgan, ci tengo a ricordarle, dopo le interviste da lei effettuate prima dalla Balivo e poi dalla D’Urso (giustamente in difesa di suo figlio, una madre lo fa!) che sua nipote ‘quella della Sardegna’, come lei l’ha definita in ambedue le interviste, ha un nome: Lara”.

Come andrà a finire? Sicuramente le dichiarazioni di Jessica Mazzoli non passeranno inosservate. Non passeranno inosservate queste parole della Mazzoli e sicuramente della vicenda se ne continuerà a parlare per i prossimi giorni e mesi. Forse anche in qualche programma televisivo. Forse su Canale 5. Chissà.

