Morgan ha una nuova fidanzata? Asia Argento e Jessica Mazzoli però…

ROMA – Morgan avrebbe un nuovo amore. Il cantante, che vedremo presto come coach a The Voice of Italy, sarebbe da tempo impegnato con una donna misteriosa. A svelare il gossip è il settimanale Oggi che spiffera che l’indiscrezione circoli già da un po’ di tempo, nonostante Morgan si professi single.

Intanto per Morgan arrivano accuse dalle sue due grandi ex. Da ricordare infatti che il cantante ha due figlie, nate dalle due relazioni: Anna Lou (con Asia Argento) e Lara (con Jessica Mazzoli). Ultimamente entrambe le sue ex sono tornate a parlare di lui ed è stata subito polemica. Morgan ha risposto durante una puntata di Live Non è la D’Urso ma la bufera non si ferma. Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor e ora approdata al GF 2019, è tornata di nuovo all’attacco: “Mia figlia vive con me, l’ho cresciuta io e continuo a crescerla praticamente da sola. Vorrei che all’interno del Grande Fratello venisse fuori la Jessica che non ha a che fare con Morgan: è bello brillare di luce propria. Lui ha sempre espresso questo desiderio, se poi si è pentito di aver avuto una relazione con me ciò non gli dà il diritto di sputare delle cattiverie su un figlio: è una cosa vergognosa, farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista“.

Anche Asia Argento è tornata ad attaccare Morgan dopo che l’artista è intervenuto dalla D’Urso. Giorni fa ha scritto a Fanpage un duro sfogo contro il padre di sua figlia: “Dalla D’Urso ha detto una serie incredibile di bugie e di calunnie di una cattiveria inaudita: su di me e Weinstein, sulla sincerità delle mie lacrime della settimana prima e soprattutto su nostra figlia“. (fonte OGGI)