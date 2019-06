ROMA – Morgan, dopo lo sfratto, fa pace con Jessica Mazzoli e scrive di aver incontrato anche la piccola Lara.

Ricordiamo la vicenda. Morgan ha ricevuto uno sfratto per non aver pagato gli alimenti alle due figlie avute da Asia Argento e Jessica Mazzoli.

“Non avevo più modo di pagare gli alimenti alle mie figlie – ha spiegato lo stesso Morgan – e si è innescata una macchina infernale che mi ha portato a perdere la mia abitazione che io avevo acquistato per 760 mila euro ed è stata svenduta per 250 mila”.

In questi giorni Morgan si è più volte mobilitato per evitare lo sfratto. E proprio in questi giorni, ha raccontato il cantante, è avvenuto l’incontro con la piccola Lara:

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato con serietà e amicizia – ha scritto Morgan su Facebook – alcuni dei quali hanno dedicato questa giornata alla mia causa assentandosi dal loro lavoro e in particolare Jessica che è stata solidale e disponibile con la sua presenza portando anche la piccola Lara che così ha potuto conoscere finalmente la sua casa e trascorrere del tempo con suo papà. Non tutti i mali vengono per nuocere”.

Fonte: Facebook.