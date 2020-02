ROMA – A Live Non è la d’Urso si è tornati a parlare dello scandalo di Sanremo legato alla lite tra Morgan e Bugo. Dopo aver chiarito la sua posizione con Iva Zanicchi, che lo accusava di aver organizzato tutto per avere visibilità, Morgan ha attaccato Cristiano Malgioglio.

Quest’ultimo infatti, durante la trasmissione di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne, aveva litigato con un ospite a proposito di Morgan: “E’ un genio? Ma stiamo scherzando! Finiamola di dirlo, i geni sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury”. Morgan rivedendo il filmato si infuria: “Ha detto che i geni sono Mozart, è un discorso ignorante, Cristiano Malgioglio siccome un genio è Stockhausen, devi dirmi un suo brano. Io non mi ritengo un genio, ma che cavolo stai dicendo? Mi dici un pezzo di Scott Walker se sai chi è? Walker è il più grande cantautore di tutti i tempi. Ma non andare su Google però, ignorante”.

A quel punto la Zanicchi, interviene cercando di giustificare Malgioglio ma Morgan rincara la dose: “E’ un poveraccio”. Barbara D’Urso allora corre in difesa del suo amico: “Ma che poveraccio. Ma dai, ma smettila”. E Morgan conclude: “Si deve vergognare, come fa a non vergognarsi?”. (fonte LIVE NON E’ LA D’URSO)