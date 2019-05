MILANO – Da mercoledì prossimo, 5 giugno, Morgan non avrà più un tetto sulla testa. Sarà sfrattato dalla sua casa a Monza che è stata pignorata e nemmeno le sue ex compagne Jessica Mazzoli e Asia Argento si sono mosse a compassione. Alle madri delle sue figlie Lara e Anna Lou, il cantante aveva lanciato un appello affinché gli dessero una mano in questo momento di difficoltà. Ma Asia Argento non solo è rimasta sorda alle richieste del suo ex ma ha pure infierito, scagliandosi contro di lui con una Instagram Story.

“Che mestizia, Morgan. Sei un miracolo ambulante, forse da quella panchina sulla quale finirai a dormire per non aver pagato le tasse per anni, avrai modo di riflettere e riuscirai a scrivere un disco dopo 12 anni e drogarti sarà meno facile. Aripijate”, gli ha scritto. Sullo sfondo una sua foto con gli occhi girati e la canzone “F*ck you” di Lily Allen a fare da colonna sonora.

Insomma, non esattamente l’ospitalità richiesta dal giudice di The Voice. Dopo di che, non è chiaro per quale occulta ragione, Asia Argento ha deciso di cancellare il suo profilo Instagram, che al momento non è più raggiungibile. Come spesso accade però, quel che finisce in rete è impossibile da cancellare. Ci ha pensato Simone Carella, che su Twitter rilancia uno screenshot della Story. Forse il gesto di Asia Argento nasconde un pentimento per le dure parole rivolte al suo ex? (fonte: Twitter, Instagram)