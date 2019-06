MILANO – “Io gli sono vicina da sempre, ci sentiamo e sto facendo tutto il possibile per poterlo aiutare”. A prendere le difese dell’amico Morgan è Simona Ventura, il giorno dopo lo sfratto dell’artista dalla sua casa di Monza.

A Repubblica.it la conduttrice di The Voice of Italy spiega di essere in contatto con Jessica Mazzoli, l’ex compagna di Morgan e madre della sua secondogenita Lara, che in questo momento di difficoltà ha scelto di riappacificarsi con lui. “Ci sentiamo tutti per potergli dare una mano – ha detto Simona Ventura – Sono molto contenta che Morgan si sia riappacificato con Jessica”.

“Jessica è molto carina – ha aggiunto – e ha fatto una cosa molto bella per lui ma sono cose private e non voglio parlarne”. Alla domanda, infine, se secondo lei Morgan abbia commesso degli errori, Simona Ventura replica con assoluta eleganza: “A me non interessa entrare nel merito della questione, gli voglio bene e gli starò sempre vicino”. (Repubblica)