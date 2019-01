ROMA – Morgan canta i “Queen” e in tanti sui social si ribellano: “Freddie Mercury si starà rivoltando nella tomba”. Ieri, giovedì 24 gennaio, è andato in onda su “Rai Due” uno speciale sui “Queen” condotto proprio dall’ex cantante dei “Bluvertigo”.

Morgan ha spiegato, tradotto e eseguito al pianoforte alcuni grandi successi del gruppo di Freddie Mercury. Non riscuotendo, però, molto successo tra i social.

“Le sue interpretazioni canore – si legge su Twitter – sono davvero imbarazzanti! Credo non fosse la sua serata…”. e ancora: “#FreddieMercury non sa quanto sia stato fortunato di non aver vissuto abbastanza da sentire #Morgan cantare Bohemian Rhapsody”. E ancora: “Freddie perdona questo scempio”. Non convince neanche la cover finale di “Don’t stop me now”. “Peccato – si legge ancora su Twitter – che noi vorremmo stopparti eccome…”.

Comunque lo speciale sui “Queen” ha ottenuto buoni ascolti (1.580.000 telespettatori e il 6,8% di share) in una serata particolarmente difficile visto che il programma era in competizione con “Che Dio ci aiuti 5” e “L’Isola dei Famosi”.