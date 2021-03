Morgan: “Una donna mi ha denunciato per stalking. Tento il suicidio un paio di volte al mese”

Non sarà a Sanremo dove lo scorso anno fu protagonista della lite con Bugo, ma Morgan continua a far parlare di sé. Secondo quanto ha rivelato il cantante in un’intervista a mowmag.com, sarebbe stato denunciato per stalking.

“Io la amavo – spiega Morgan senza però fare il nome della donna -. Lei deve aver subito qualcosa che non so, un incantesimo, è inspiegabile quello che è successo, è un incubo. Nessuno è riuscito a raggiungerla. Paradossale che lei guardi quello che scrivo io e io non possa farlo e che sia stato denunciato per stalking. Ma non sono mai andato sotto casa sua, le ho solo scritto, ma dov’è l’insistenza? Mai avuto risposte”.

Morgan denunciato per stalking

La donna lo avrebbe lasciato lo scorso aprile. “Questa cosa mi ha scatenato un’inquietudine gigantesca, perché improvvisamente non posso più parlare con la persona con cui parlavo sempre. Lei era il cento per cento delle mie conversazioni, le nostre chat su Whatsapp erano diventate un romanzo di 500 pagine a settimana. Abbiamo fatto dieci anni così, scrivevamo e componevamo insieme, con naturalezza”.

“C’era tutto, era la mia migliore amica, eravamo amanti, in libertà. Poi un graduale allontanamento, fino a quando mi ha bloccato. Ho provato a chiamarla ma lei, subito: “Ti denuncio”. Ho pensato anche che abbia affrontato un percorso terapeutico indotto, forzato, che l’ha portata a disinnamorarsi. E dal 25 aprile del 2020 io per lei sono diventato angoscia”.

Il suicidio un pensiero ricorrente

Infine Morgan parla anche di suicidio: “Per me il tentato suicidio è come se fosse una cura, lo tento un paio di volte al mese… Secondo me andrebbe somministrato come cura antidepressiva un paio di volte al mese”.