A Non è la D’Urso va in scena un nuovo scontro tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti. I due, già nella scorsa puntata avevano litigato per il mancato pagamento delle extension.

La Mosetti, in trasmissione dice di aver pagato i 600 euro di extension dando i soldi in nero.

I due ospiti si erano scontrati già la scorsa settimana con Federico Fashion Style che accusava la Mosetti di non averle mai saldato le extension che le aveva montato in testa. ù

La Mosetti, nella nuova puntata nega tutto e dice: “I 600 euro che mancavano glieli ho dati a nero. Io non dico bugie. Sei tu il bugiardo che dici che nessuno ti ha pagato”.

A me la brutta figura non la fai fare. Io non ho debiti con nessuno, sei un ladro”

Federico Fashion Style risponde arrabbiato e lancia pesanti accuse: “Sei incommentabile guarda. Mi hai anche bloccato sul cellulare. Fai più bella figura a stare zitta”.

“Dove le hai pagate queste extension? Sei una buffona e ti devi vergognare. Sei una maleducata….buffarola”.

La Mosetti replica anch’essa in modo duro: “A me sta zitta non lo dici, sei solo un peracottaro. Pulisciti la bocca” (fonte: Leggo, Live non è la D’Urso).