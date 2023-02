Mr. Rain chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, Instagram, vita privata, Sanremo, X Factor, biografia e carriera. Il rapper Mr. Rain partecipa al Festival di Sanremo 2023, in gara con il brano “Supereroi”. Il Festival, condotto da Amadeus, è in onda su Rai1 dalle 20:40.

Dove e quando è nato, età, vero nome, biografia di Mr. Rain

Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi, è nato il 19 novembre del 1991 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Ha 31 anni. Il cantante ha un legame molto forte con la madre che spesso cita nelle sue canzoni. E’ stata lei a trasmettergli la passione per la musica, in particolare per il pianoforte. Appassionato fin da piccolo alla musica, in particolare al rap e all’hip hop, il rapper inizia la propria attività musicale nel 2011, pubblicando il mixtape di debutto Time 2 Eat.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Mr. Rain

Mr.Rain è molto riservato. Non si sa molto sulla sua vita privata e non si conosce il nome dell’eventuale fidanzata. Il rapper è stato collegato ad Elisabetta Gregoraci. In realtà tra i due non c’è mai stato nulla. Il suo profilo Instagram conta oltre 344mila follower: mrrainofficial.

La carriera di Mr. Rain

Nel 2013 il cantante partecipa alle selezioni di X Factor, abbandonando la trasmissione una volta superate le stesse. L’anno successivo intraprende il primo tour e nel 2015 pubblica il primo album, Memories. Nel 2016 esce Supereroe, certificato disco d’oro. Due anni dopo pubblica Ipernova, che anticipa il secondo album Butterfly Effect. Nel 2020 esce il singolo Fiori di Chernobyl, che arriva al quarto posto della Top Singoli. Il brano viene inserito nel terzo disco del rapper, Petrichor, uscito nel 2021.

Il quarto album in studio di Mr. Rain è Fragile, pubblicato nel 2022. Nel 2023 il rapper partecipa al Festival di Sanremo, in gara con il brano “Supereroi”.